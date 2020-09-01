صحيفة شارلي إيبدو تعيد نشر

2020/09/01 | 14:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحيفة "شارلي إيبدو" الهزلية الفرنسية، الثلاثاء، إعادة نشر رسوم الكاريكاتور للنبي محمد التي جعلتها عرضة للاعتداء الإرهابي الذي أوقع 12 قتيلا من هيئة تحريرها في يناير 2015.

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