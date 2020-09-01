2020/09/01 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيلول 2020)، أن "رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء، على أهمية دور المنظمة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد، لا سيما في الظرف الراهن الذي يسعى فيه العراق إلى إجراء انتخابات مبكرة في الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن "العراقيين يتطلعون لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار".

وأضاف البيان، أنه "بدورِها جددت بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق وتعزيز عمل مؤسساته، واستمرارها بتقديم المشورة والمساعدة بما يحقق للعراقيين تطلعاتهم وآمالهم في مختلف المجالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يلتقي بلاسخارت.. بحث ’ترتيبات’ الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يلتقي بلاسخارت.. بحث ’ترتيبات’ الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).