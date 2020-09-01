بلاسخارت تجدد دعم المنظمة الدولية للعراق وتعزيز عمل مؤسساته

2020/09/01 | 14:23 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، في قصر بغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء، بحسب بيان رئاسي ، "أهمية دور المنظمة وجهودها في دعم العملية الديمقراطية بالبلاد، لا سيما في الظرف الراهن الذي يسعى فيه العراق إلى إجراء انتخابات مبكرة في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العراقيين يتطلعون لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار والازدهار".بدورِها "جددت بلاسخارت دعم المنظمة الدولية للعراق وتعزيز عمل مؤسساته، واستمرارها بتقديم المشورة والمساعدة بما يحقق للعراقيين تطلعاتهم وآمالهم في مختلف المجالات".محمد

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