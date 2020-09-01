شاهد لأول مرة روسيا تكشف عن فيديو انفجار أقوى قنبلة نووية في التاريخ

2020/09/01 | 14:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / 59 عاما لم تكشف روسيا خلالها عن مقاطع الفييو المسجلة التي وثقت لحظة تجربتها لإلقاء قنبلة نووية تعد الأقوى في التاريخ، ولكن الآن أخيرا أتاحتها للمشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي.ووفقا لمجلة سينس اليرت العلمية، في أكتوبر 1961، ألقى الاتحاد السوفيتي أقوى قنبلة نووية في التاريخ فوق جزيرة نائية شمال القطب الشمالي، وعلى […]

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