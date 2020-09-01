العراق في المرتبة 21 عالميا بأعداد الإصابات وترجيحات بارتفاعها إلى مليون

2020/09/01 | 14:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع تجاوز أعداد الوفيات بالفيروس في العراق حاجز السبعة آلاف حالة، وحلول العراق بالمرتبة الحادية والعشرين عالميا في أعداد الإصابات، رجحت مصادر طبية ارتفاع الحالات إلى نحو مليون إصابة في البلاد.

وأكدت المصادر أن الحالة كارثية في العراق وأرقام المصابين مخيفة كون الكثير من المصابين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، فيما لا يقوم الأغلبية بإجراء فحص كورونا، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات يعود إلى عدم تطبيق المواطنين الإجراءات الطبية الوقائية وعدم التزام المصابين بالحجر الصحي، فيما أبدت مخاوفها من موجة شديدة من الإصابات خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء زيارة عاشوراء.

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