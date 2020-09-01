عالية نصيف تؤكد نية الكاظمي تكليف شخصية عسكرية لرئاسة لجنة مكافحة الفساد

2020/09/01 | 14:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت النائب المستقل عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء , ان نية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف شخصية عسكرية لرئاسة لجنة مكافحة الفساد اجراء خاطئ لانه سيؤدي الى نتائج لاتحمد عقباها لكون مكافحة الفساد شأن رقابي قضائي ولا … Readmore

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