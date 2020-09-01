ارتفاع مؤشر البورصة في جلسة الثلاثاء

2020/09/01 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادارتفع مؤشر البورصة، الثلاثاء، بنسبة 0،49%.

ساهمت 16 شركة رابحة بإضفاء اللون الاخضر على المؤشر تقدمها أسهم شركة مصرف بابل بـ11.11% وأسهم شركة الخياطة الحديثة بـ9.98%.

وجرى خلال جلسة الاثنين تداول 2،7 مليار سهم بقيمة 2،6 مليار دينار.

لكن مؤشر الجلسة لم يخل من الشركات الخاسرة إذ بلغت 3 شركات تقدمها أسهم شركة مصرف اشور بـ3.03% وأسهم شركة فندق بغداد بـ 1.23%.

فيما أشترى المستثمرون الأجانب 516 مليون سهم بقيمة 298 مليون دينار.

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