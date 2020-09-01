النفط تعلن حصيلة العراق النفطية لشهر آب الماضي

2020/09/01 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن كمية الصادرات من النفط الخام "بلغت (80) مليونا (494) الفا و( 536) برميلا (ثمانون مليونا واربعمائة واربعة وتسعون الفا وخمسمائة وستة وثلاثون برميلاً)".

وبلغت الإيرادات "(3) مليار و(517) مليونا و (45 ) الف دولار (ثلاثة مليارات وخمسمائة وسبعة عشرمليونا وخمسة واربعون الف دولار)"، بحسب البيان.

ونقل عن المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، عاصم جهاد، قوله إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (77) مليونا و( 505 ) الفا و (136) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (2) مليونا و(989) الفا و(400) برميلا".

واشار جهاد ، ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (2) مليون و(597) الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (2) مليون و(500) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي ( 97 ) الف برميل".

ولفت الى أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (43.693) دولارا".

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