2020/09/01 | 14:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قوات أمنية

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

3 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، تفاصيل عمليتين نفذتهما مفارزها في محافظتي صلاح الدين و كربلاء.

وذكرت الوكالة في بيان اليوم، 1 أيلول 2020، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وتسخير المصادر، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات صلاح الدين القبض على ستة إرهابيين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف البيان أن المعتقلين، "مطلوبون وفق أحكام المادة 4/ إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، وقد تمت عملية إلقاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمين محكم والإطاحة بهم بالتعاقب كونهم من الهاربين إلى خارج المحافظة منذ أيام عمليات التحرير، حيث تم إيداعهم التوقيف بغية إكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

كما أعلنت الوكالة أنها ألقت القبض على متهمين يتاجران بالمواد المخدرة والعملة المزيفة في كربلاء، حيث أفادت انه "بعد ورود معلومات عن طريق أحد المتعاونين، القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بأستخبارات الجريمة المنظمة في كربلاء القبض على متهمين اثنين في منطقة الحسينية، حيث كانا يتاجران بالمواد المخدرة والعملة المزيفة".

وأشارت إلى انه تم إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وبحوزتهما كميات من مادة الكريستال المخدرة وانبوب زجاجي يستخدم لتعاطي المخدرات وكذلك مبلغ مزيف ومقدارة (6900) ستة آلاف وتسعمائة دولار أميركي فئة 100دولار اميركي مزيف .

وبينت انه تم ضبط المواد المخدرة والعملة المزيفة بمحضر ضبط اصولي وتمت إحالة المتهمين للجهات المختصة.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل عمليتين للقبض على مطلوبين في صلاح الدين وكربلاء) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل عمليتين للقبض على مطلوبين في صلاح الدين وكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).