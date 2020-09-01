هيئة الجمارك: هذا ما ستشهده ايرادات المنافذ خلال الاشهر المقبلة

2020/09/01 | 14:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت هيئة الجمارك، أن ايرادات الجمارك في عموم المنافذ ستشهد ارتفاعا ملحوظا بنسية تزيد عن الـ40% خلال الاشهر المقبلة، مبينة اعدادها برامج متنوعة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا على اداء العمل.

وقال مدير عام الجمارك، خالد صلاح، في تصريح صحفي، اليوم (1 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "ايرادات الجمارك في عموم المنافذ ستشهد ارتفاعا خلال الاشهر المقبلة بنسبة نمو تزيد على الـ 40% بالمئة عن المعدل الشهري مقارنة بالعام الماضي".

ولفت الى ان "الادارة الجمركية في الهيئة اعدت برامج متنوعة لمعالجة تداعيات جائحة كورونا على الاداء الجمركي، فضلا عن تبسيط الاجراءات وتوفير مستلزمات السلامة الصحية للمراجعين من التجار وللبضائع المستوردة".

من جانبه افاد مدير جمرك ام قصر الاوسط مازن محمد علي، بأن "ايرادات جمرك ام قصر الاوسط، حققت خلال شهر اب الماضي اكثر من 27 مليار دينار"، مبينا انه "يعد اعلى ايراد مدون رسميا بين جميع منافذ البلاد البرية والبحرية خلال عام".





واضاف ان "الايرادات الشهرية سجلت معدلا تصاعديا بنسبة نمو تصل الى 30%"، مشيرا الى انه " تم اعداد برامج للادارة الجمركية بتقنيات حديثة اسهمت في تلافي الضياعات المالية ومكافحة الفساد والتهريب الجمركي، ما ادى الى مضاعفة الايرادات الشهرية وتعظيم موارد الدولة غير النفطية لدعم الموازنة العامة".

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