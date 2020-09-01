الجمارك: أكثر من 86 مليار دينار إجمالي الإيرادات لشهر آب الماضي

2020/09/01 | 14:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ6 ملايين

أظهر إحصاء جديد أعدته وكالة "رويترز"، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت الـ6 ملايين حالة ، وسط إعلان ولايات الغرب الأوسط عن ارتفاع معدل الإصابات.

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