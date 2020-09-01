أكذوبة الحجاب فرض - سالم لعريض

2020/09/01 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_لعريض المرأة عند الإخوانجية كالمهاجرين عند اليمين الأروبييستعمل الإخوانجية و الوهابية الخمار و النقاب لوأد النساء و البنات و حتى الصغيرات بطريقة مدّعين أنهما فرض على كل مسلمة في حين نعرف أن الفرائض خمس و في ما عدا ذلك لا يمكنه الإرتقاء إلى مرتبة الفرض و الفروض من عند الله و ما بقي فهي إجتهادات تصيب و تخطئ و قد تكون نوازعها سياسية بحتة لا علاقة لها بالدّين و لكنهم يزينونها بالدين ليتقبلها المسلم أو ا ......





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