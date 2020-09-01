2020/09/01 | 14:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل بدأ الحديث عن "الدولة الاجتماعية" مع اندلاع الأزمة المالية العالمية سنة 2008 والدور الذي على الدولة القيام به للتخفيف من آثار الأزمة على المجتمع والاقتصاد.



واليوم تعيد جائحة كورونا الحديث عن مفهوم "الدولة الاجتماعية" إذ توحدت مطالب الأحزاب والنقابات بأن تستعيد الدولة أدوارها المركزية لحماية المجتمع والاقتصاد من الانهيار .فالدولة المغربية كانت تتدخل في المجال الاجتماعي رغم تكلفته المادية (صندوق الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حين أجهز البجيدي على الدولة الاجتماعية . - سعيد الكحل) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حين أجهز البجيدي على الدولة الاجتماعية . - سعيد الكحل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).