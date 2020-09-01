مع بدء امتحانات السادس الإعدادي.. الغموض يكتنف العام الدراسي الجديد وتوقعات بالتأجيل أو التقليص

2020/09/01 | 15:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بدأ طلبة مرحلة السادس الإعدادي امتحاناتهم اليوم الثلاثاء 1 أيلول 2020 بعد توقفات طويلة وتأجيلات، فيما لا زال مستقبل العام الدراسي الجديد يكتنفه الغموض بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت لجنة التربية النيابية التي “هي على تواصل مع الوزارة وستكون لأعضائها زيارات ميدانية إلى المراكز الامتحانية للوقوف على الإجراءات الصحية والتحضيرات التي اتخذتها الوزارة لسير الامتحانات”، إنه “لم يتم حتى الان، تحديد موعد لبدء العام الدراسي المقبل”.

وأشار مقرر اللجنة طعمة اللهيبي في تصريح لصحيفة الصباح شبه الرسمية إلى أن “العام الدراسي الجديد الى الان لم يحدد بيوم وحتى في الاقليم”، مبينا أم “الظروف الصحية وجائحة كورونا هما من يتحكم بذلك”.

وأضاف: “هناك تحذيرات مسبقة حول العام الـدرسي الجديـد، كما ان هناك اكـثر من راي فـي الوزارة بشأن ذلك، بيد انه لم يتم التوصل الى قرار نهائي حتى الان”.وتابع اللهيبي: “هناك مجموعة من الاراء لدى اللجنة وكذلك لدى هيئة الراي في التربية”، مشيرا الى ان “القرار النهائي سيكون لهم”.

ولفت إلى أن “من ضمن الامور التي اقترحتها اللجنة بشأن العام الدراسي، هو تأجيله شهرا او شهرين، او تقليص الدوام الى يومين او ثلاثة لكل مرحلة اسبوعيا، او اعتماد المنصات الالكترونية”، مؤكدا ان “المـدراس لن تتوقف ولكن يجب ان تكون هناك تطمينات على صحة الطلاب”.

وبيّن أن “عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي المقبل والذي سيبدأ في الثالث من الشهر الحالي، سيركز حول العام الدراسي وستكون هناك لقاءات موسعة بهذا الخصوص”.

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