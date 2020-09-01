أرفع مسؤول اوربي يزور العراق منذ تولي الكاظمي الرئاسة يوم غد

2020/09/01 | 15:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- كشفت مصادر حكومية عراقية، أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيؤدي بأول زيارة رسمية له إلى العراق يوم غد الأربعاء، تعبيراً عن وقوف بلاده إلى جانب بغداد في وجه الأزمة التي تعصف بها.ويعد ماكرون أرفع مسؤول اوربي يزور العراق منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة في ايار الماضي، وتستغرق […]

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