2020/09/01 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في شهر واحد.. ايرادات الجمارك تصل الى اكثر من 86 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في شهر واحد.. ايرادات الجمارك تصل الى اكثر من 86 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).