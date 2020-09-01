وفد الإقليم يكشف تفاصيل اجتماعاته بشأن الموازنة الاتحادية في بغداد

2020/09/01 | 15:04 - المصدر: NRT عربية

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الوفد الكوردي في بغداد

فوتو: ارشيف

منذ 26 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف وفد حكومة اقليم كوردستان، الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماعاته الخاصة باعداد صياغة مشاريع قوانين الموازنات المالية الاتحادية للأعوام (2021 – 2023)، مبينا انه تم تخمين سعر برميل النفط الواحد في موازنة عام 2021 بـ43 دولارا، وللعامين 2022 و2023 بـ46 دولارا للبرميل.

وقال عضو الوفد الكوردي وكيل وزارة التخطيط في الإقليم زاگروس فتاح، في بيان تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 1 أيلول 2020 ان "وفد الاقليم اجتمع مع اللجنة العليا المختصة بإعداد الموازنات للاعوام (2021 – 2023)، وكان الهدف من المشاركة في تلك الاجتماعات تثبيت ما يلزم الإقليم من أمور فنية في الموازنات المالية للاعوام المقبلة".

وأضاف فتاح، ان "المسؤولية التي تقع على عاتق وفد الاقليم، هو الاجتماع مع الوزارات المعنية والدوائر المختصة، في الحكومة الاتحادية، وان تخمن الايرادات المتحققة من مصادر الدخل، وعلى هذا الأساس سيتم تحديد الاحتياجات المختلفة، للمحافظات العراقية مع اقليم كوردستان".

وأوضح ان "الوفد أبلغ المسؤولين العراقيين بضرورة إبرام اتفاق سياسي بين اربيل وبغداد على قضايا (النفط، وايرادات المنافذ، والضرائب) للتمكن من تحديد مستحقات الإقليم في الموازنة بشكل منظم".

وبين انه "يتعين صرف حصة اقليم كوردستان من الموازنات الاستثمارية في الموازنات المالية للاعوام المقبلة على ألا تكون كما في الأعوام السابقة احتسبت فيه نسبة الموازنات الاستثمارية لكنها فعليا لم تصرف".

وأشار إلى انه تم في اجتماع يوم أمس، تخمين سعر البرميل الواحد للنفط الخام في موازنة العام 2021 بـ43 دولارا، وللعامين 2022 و2023 بـ46 دولارا للبرميل الواحد.

ر.إ

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