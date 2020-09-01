النزاهة النيابية تشيد بخطوات الحكومة في محاربة الفساد

2020/09/01 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع - محمد الطالبي

أشادت لجنة النزاهة النيابية، بخطوات رئيس الوزراء في مكافحة الفساد المستشري في الدولة، فيما حددت الطرق العملية لمواجهته.

وقال عضو اللجنة النائب حسن شاكر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل خلية أو لجنة لمكافحة الفساد تعد خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح"، داعياً الحكومة الى اتباع الآليات الصحيحة في مواجهة "حيتان" الفساد.

وأضاف أنه "يجب تحديد منابع الفساد وآلية انتشاره في العراق، وجمع المعلومات الكاملة ، لتكوين قاعدة بيانات متكاملة، ثم ايقاف المفسدين وارسالهم الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل "، لافتاً إلى أن "الفساد منتشر وبشكل واسع في العراق، إلّا أنه يحتاج الى جدية وعمل حقيقي لمكافحته".

وأوضح أن "ما يسمى بـحيتان الفساد هم متنفذون في وزارات ودوائر الدولة ولا بد من محاسبتهم".

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، قد اعلن في وقت سابق عن تشكيل لجنة عليا تختص بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية، فيما أعلن إنهاء المرحلة الأولى من تقصي حقائق الانتهاكات ضد متظاهري تشرين الأول.

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