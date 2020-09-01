خبير اقتصادي يحدد نسبة الفقر والبطالة في العراق بعد تداعيات كورونا

2020/09/01 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي، مهدي صالح دواي، الثلاثاء، نسبة الفقر والبطالة في العراق بعد جائحة فايروس كورونا المستجد، فيما أشار إلى أن العراق حالة فريدة على مستوى العالم في اقتصاده المعتمد على ما أسماها بـ "المادة الزئبقية".

وقال دواي وهو عميد كلية الادارة والاقتصاد في جامعة ديالى في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "الفقر والبطالة في العراق مصدر قلق لكل الادارات والنخب والمجتمع، والتظاهرات السلمية التي تجوب اغلب المحافظات بين فترة واخرى محورها الفقر والبطالة بشكل مباشر"، مؤكدا أن "المشكلة في العراق معقدة جدا وتتعلق في بنية الاقتصاد كونها حالة فريدة على مستوى العالم، لأنه يعتمد على مادة زئبقية في اشارة منه للنفط الخم وفق مفهوم الاقتصاد لان التسعيرة لا تتم في داخل البلاد بل هو عرض وطلب دولي".

واضاف دواي: "لا يمكن بناء اي برنامج اقتصادي بأريحية بالاعتماد على صادرات النفط التي تشكل من 98-99% من صادرات العراق، وتؤمن 89% من ميزانية البلاد، لأنه يمثل اقتصادا احادي الجانب".

وبين، أن "القطاع النفطي برغم اسهامه الكبير في دعم ميزانية البلاد، لكنه لا يؤمن سوى 1% من العمالة لأنه يعتمد بالأساس على تقنيات حديثة ومتطورة وراس المال البشري في اغلبه اجنبي".

وأشار إلى أن "مساريين لقياس الفقر في العراق وفق مؤشرات الامم المتحدة والجهاز المركزي للإحصاء العراقي، وهو فقر بشري وفقر دخل، والاخير حددته الامم المتحدة، بأن الفقر تقيس على من يحصل على دولارين يوميا ودونها تحت خط الفقر"، لافتاً الى ان "العراق مع تداعيات جائحة كورونا وصلت نسبة الفقر به الى 34%، اما البطالة فهي 30%".

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