2020/09/01 | 15:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٠/٩/١ عن تحقيقها ايرادا شهريا قرابة (١٠٠)مليار دينار عراقي .

وقالت الهيأة في بيان لها ،انها "حققت اكثر من (٨٦)مليار دينار كإيرادا شهريا لشهر اب المنصرم رغم ظروف العمل غير المثالية و المعوقات التي عكسها وباء الجائحة ".

واكدت ، على استمرارها وحرصها على "النهوض بواقع العمل الكمركي والسعي لتطويره بغية الوصول الى اعلى الأيرادات الممكن تحقيقها عبر مراكزها الكمركية المنتشرة في كافة المنافذ الحدودية و الموانيء والمطارات".

يذكر ، أن الهيئة العامة للكمارك هي احدى تشكيلات وزارة المالية ويقع على عاتقها ضبط عمليات الأستيراد والتصدير و الوقوف بوجه التهريب فيما تسجل وارداتها ثاني اعلى ايراد بعد النفط .............................قسم الأعلام والأتصال الحكومي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكمارك تعلن تحقيق اكثر من 86 مليار دينار خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكمارك تعلن تحقيق اكثر من 86 مليار دينار خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).