اعتقال 6 إرهابيين بينهم امرأة شمال العراق

2020/09/01 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على ستة "إرهابيين" بينهم امرأة في محافظة صلاح الدين شم...

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