العراق ومصر يبحثان سُبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين

2020/09/01 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق ومصر سُبل تعزيز وتطوير التعاون التجاري والصناعي بين البلدين.

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