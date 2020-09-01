توقيف 3 سوريين في قضية انفجار بيروت

2020/09/01 | 15:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء اللبناني عن توقيف 5 أشخاص، بينهم 3 سوريين في ملف انفجار بيروت، الذي وقع في 4 آب الجاري، بحسب "الوكالة الوطنية للاعلام"....

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