"شهداء برلمان كوردستان" في بغداد قريباً لبحث مشاكل ثلاث فئات

2020/09/01 | 15:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في الاجتماع مناقشة عدد من القوانين المتعلقة بشؤون ذوي الشهداء والمفقودين - صورة: برلمان كوردستان

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