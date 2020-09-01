برلمان كوردستان يفتتح أولى جلساته الخريفية غداً بقراءة قانونين

2020/09/01 | 15:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجلسة ستعقد في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر - صورة: من إرشيف كوردستان 24

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