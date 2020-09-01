استمارة إلكترونية.. المرور العامة تدعو المواطنين للاستعلام عن موعد المراجعة “للحاجزين”

2020/09/01 | 15:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

دعت مديرية المرور العامة اليوم الثلاثاء المواطنين للاستعلام عن موعد المراجعة للحاجزين.

وتنشر “يس عراق” رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام أو حجز موعد جديد :

للوصول إلى الاستمارة إضغط هنا

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