العامري يعلق على بيان الكاظمي يؤكد مهمة الحكومة هي بسط الأمن وإجراء الانتخابات

2020/09/01 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- علق رئيس تحالف الفتح هادي العامري على بيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخير، مؤكدا أن المهمة الأساسية لهذه الحكومة هي بسط الأمن وإجراء الانتخابات، فيما حذره من دعوات صريحة للعنف والاقتتال قد تفتح باب الجحيم على العراق ويودي به إلى اللادولة.وقال العامري في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم إن “بيان رئيس مجلس الوزراء […]

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