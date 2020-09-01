(سومر نيوز) تنشر جملة مقترحات بشأن العام الدراسي الجديد

2020/09/01 | 15:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



قال مقرر لجنة التربية النيابية طعمة اللهيبي، الثلاثاء، إن طبيعة الاسئلة لطلبة الصف السادس الإعدادي لن تكون"صعبة"، لافتاً إلى وجود عدة "سيناريوهات" حول مصير السنة الدراسية المقبلة.

وقال اللهيبي في تصريح صحافي، إن "لـجـنـة الـتـربـيـة عـلـى تــواصــل مع الوزارة، وستكون هناك زيارات ميدانية لاعضائها الـى المـراكـز الامتحانية لـلـوقـوف على الاجــراءات الـصـحـيـة والـتـحـضـيـرات الـتـي اتـخـذتـهـا الــوزارة لـسـيـر الامـتـحـانـات"، مـتـوقـعـا أن "تـكـون الاسـئـلـة الامـتـحـانـيـة مـنـاسـبـة ولـكـنـهـا فـي الـوقـت نفسه تعتمد على استعدادات الطلاب وتحضيراتهم".

وبـشـأن الـعـام الـدراسـي ومـوعـد بـدئـه، أوضــح أن "الـعـام الــدراســي الـجـديـد الــى الان لـم يـحـدد بيوم وحـتـى فـي الاقـلـيـم، مبينا أن الـظـروف الصحية وجـائـحـة كـورونـا هـمـا مـن يتحكم بـذلـك".

ولفت إلى "وجود تـحـذيـرات مسبقة حـول الـعـام الـدرسـي الـجـديـد، كما أن هـنـاك اكـثـر مـن راي فـي الــوزارة بشأن ذلك، بيد انه لم يتم التوصل الى قرار نهائي حتى الان".

وتابع اللهيبي، أن "هناك مجموعة من الآراء لدى اللجنة وكذلك لدى هيئة الرأي في التربية"، مشيراً إلى أن القرار "النهائي سيكون لهم".

وبين أن "من ضمن الامـور التي اقترحتها اللجنة بشأن العام الدراسي، هو تأجيله شهراً أو شهرين، أو تقليص الدوام إلى يومين او ثلاثة لكل مرحلة اسبوعيا، أو اعتماد المنصات الالكترونية"، مؤكداً أن المـدراس لن تتوقف ولكن يجب ان تكون هناك تطمينات على صحة الطلاب".

وأشار إلى أن "عمل اللجنة خلال الفصل التشريعي المقبل والذي سيبدأ في الثالث من الشهر الحالي، سيركز حول العام الدراسي وستكون هناك لقاءات موسعة بهذا الخصوص".

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