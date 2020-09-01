من أجل تعليم حضوري عمومي ومجاني وجيد؛ بيان نقابيات ونقابيي تيار المناضل-ة - المناضل-ة

2020/09/01 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#المناضل-ة يأتي الدخول المدرسي لموسم 2020- 2021 في سياق يتميز بـ:- استمرار جائحة كوفيد- 19 وتفاقمها بسبب الكارثة الصحية التي أدت إليها سنوات من تقشف رهيب في نفقات قطاع الصحة العمومية، وتضحية أرباب العمل ودولتهم بأرواح الشغيلة والكادحين- ات على مذبح إنقاذ الأرباح واستمرار عجلة الاقتصاد، ولا يختلف أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي عن بقية أرباب عمل القطاعات الأخرى في السعي إلى حلب المالية العمومية والحرص على أر ......





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