5 سبتمبر 2020... بداية 60 يوما من النضال للمطالبة ب : ليرحل ترامب / بانس الآن! - شادي الشماوي

2020/09/01 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي لتوصيف الوضع الذى نواجهه حقيقة و ببساطة :يرتهن المستقبل بكم و بنضالكم الآن لتحريك الأرض و السماء لحشد و تنظيم الناس ليلتحقوا بالشوارع و ليعدّوا للبقاء بها مطالبين ب " يجب على نظام ترامب / بانس الفاشيّ أن يرحل ّ ! "خذوا وقت الجلوس و القراءة و التفكير في نظرتين مختلفتين للأيام ال75 فأكثر القادمة .



و إعملوا الفكر في إلى أين تؤدّى هذه النظرة أو الأخرى .



ثمّ قرّروا أين تقفون و ما الذى ستفعل ......





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