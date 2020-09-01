سباق المسافت -القصيرة- زوارق الساسة العراقيين في سباق الانتخابات القادمة.. - علي عباس خفيف

2020/09/01 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_عباس_خفيف لابد انه سيلفت نظرنا قيام كتلة من كتل الحكم في العراق بتقديم نصيحتها الى الكاظمي على لسان الناطق الرسمي عنها، وهي تحدد أن من أخطاء الحكومة السابقة حكومة عادل عبدالمهدي أنها لم تكسب ودَّ وثقة (المجتمع الدولي)!، وحين ننظر في أفق الانتخابات القادمة القريبة فالنصيحة هي في الحقيقة رسالة واضحة وهزيلة موجهة نحو "البيت الابيض" تخالو أن تؤكد وضع امكانات هذه الكتلة تحت خدمة القوى الأجنبية، وهي تعرف يقينا ان ......





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