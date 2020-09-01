2020/09/01 | 15:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

سجلت وزارة الصحة والبيئة انخفاضاً في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

وتنشر “يس عراق” الموقف الوبائي بحسب ما أعلنته وزارة الصحة والبيئة اليوم الثلاثاء 1 أيلول 2012 :

– تم فحص ( 18427) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1624331 )

– سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (3871) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 558بغداد / الكرخ 400مدينة الطب 91النجف الأشرف 274السليمانية 95أربيل 267دهوك 109كربلاء 297كركوك 195ديالى 69واسط 231البصرة 401ميسان 185بابل 131الديوانية 96ذي قار 190الأنبار 67المثنى 83نينوى 100صلاح الدين 32

– الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3404 حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة 463بغداد الكرخ 328مدينة الطب 67النجف 229السليمانية 175أربيل 189دهوك 231كربلاء 220كركوك 122ديالى 78واسط 99البصرة 200ميسان 149بابل 59الديوانية 210ذي قار 245الأنبار 15المثنى 220نينوى 95صلاح الدين 10

– الوفيات 81 حالة وكما يلي :بغداد الرصافة 4بغداد الكرخ 5مدينة الطب 6النجف 2السليمانية 9أربيل 10دهوك 5كربلاء 4كركوك 8واسط 1البصرة 9ميسان 2بابل 2الديوانية 2ذي قار 8المثنى 1نينوى 3

مجموع الشفاء : 180473 ( نسبة الشفاء 75.7 %)مجموع الأصابات : 238338الحالات الكلية تحت العلاج : 50742الراقدون في العناية المركزة: 521مجموع الوفيات: 7123

دائرة الصحة العامةوزارة الصحة والبيئةالثلاثاء 1 أيلول 2020

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليومي في العراق يسجل انخفاضاً في عدد الإصابات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليومي في العراق يسجل انخفاضاً في عدد الإصابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).