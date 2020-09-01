بسبب مشاكل عائلية رجل يقتل زوجته وينتحر بالعراق

2020/09/01 | 15:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- افاد مصدر أمني بأن رجلا أقدم على قتل زوجته والانتحار بسبب المشاكل العائلية في ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة بمحافظة ديالى.وقال المصدر للـ(المستقلة) اليوم الثلاثاء ان ” رجلا يعاني من اختلال عقلي بسيط أقدم على قتل زوجته بعد إطلاق اربع رصاصات من سلاح رشاش ومن ثم انتحر” ، مبينا أن ” الحادث […]

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