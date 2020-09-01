2020/09/01 | 15:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مرفأ بيروت بهدف الاطلاع على أعمال الفرق الفرنسية في الموقع.

وتأتي الزيارة الى الموقع الذي شهد كارثة الانفجار في الرابع من آب الجاري، وهي الثانية من نوعها في غضون أقل من شهر، في إطار جدول أعمال زيارة ماكرون الى العاصمة اللبنانية، والذي تفقد خلاله حاملة الطوافات الفرنسية لو تونير، وعقد لقاءً مع ممثلي الأمم المتحدة وهيئات المجتمع المدني المجندين لبناء المرفأ، إضافة الى لقاء عدد من القيادات السياسية والدينية في لبنان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يتفقد مرفأ بيروت ويطلع على سير أعمال رفع الأنقاض فيه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يتفقد مرفأ بيروت ويطلع على سير أعمال رفع الأنقاض فيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).