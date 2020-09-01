إقليم كردستان يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا


إقليم كردستان يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا
2020/09/01 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيلول 2020)، إن "حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في كوردستان، كانت على النحو التالي":

عدد الفحوصات: 5275

1269 اربيل

615 سليمانية،176 كرميان،

3149 دهوك

66   حلبجة

595  إصابة جديدة

189  اربيل

112  سليمانية ،33 كرميان،

231  دهوك

30  حلبجة

471  شفاء

267  اربيل

31 سليمانية

37   كرميان

109 دهوك

27   حلبجة

24  وفاة

10   اربيل

6  سليمانية 3 رابرين

  5  دهوك

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