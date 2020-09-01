إقليم كردستان يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيلول 2020)، إن "حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في كوردستان، كانت على النحو التالي":
عدد الفحوصات: 5275
1269 اربيل
615 سليمانية،176 كرميان،
3149 دهوك
66 حلبجة
595 إصابة جديدة
189 اربيل
112 سليمانية ،33 كرميان،
231 دهوك
30 حلبجة
471 شفاء
267 اربيل
31 سليمانية
37 كرميان
109 دهوك
27 حلبجة
24 وفاة
10 اربيل
6 سليمانية 3 رابرين
5 دهوك
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