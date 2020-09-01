إقليم كردستان يعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا

2020/09/01 | 15:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 أيلول 2020)، إن "حصيلة الحالات الخاصة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في كوردستان، كانت على النحو التالي":

عدد الفحوصات: 5275

1269 اربيل

615 سليمانية،176 كرميان،

3149 دهوك

66 حلبجة

595 إصابة جديدة

189 اربيل

112 سليمانية ،33 كرميان،

231 دهوك

30 حلبجة

471 شفاء

267 اربيل

31 سليمانية

37 كرميان

109 دهوك

27 حلبجة

24 وفاة

10 اربيل

6 سليمانية 3 رابرين

5 دهوك

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