الكاظمي: لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون

2020/09/01 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، ان لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان”رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اشار خلال جلسة مجلس الوزراء، الى هناك أطراف تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية”، مبينا ان “لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون”.





واضاف الكاظمي، ان “على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد”.

واكد الكاظمي، على “ضرورة ان لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها”.

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