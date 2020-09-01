تعرف على سبب ابتعاد نجوى كرم عن الغناء

2020/09/01 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

“كيف أغنّي وكلّ هذا يحدث في لبنان؟”، بهذه الكلمات أجابت شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم على التساؤلات حول سرّ إبتعادها عن الغناء، فإلى متى سيستمر ذلك؟

في التفاصيل، صرّحت الفنانة نجوى كرم في حوارها مع “الدستور” قائلةً “أنا لا أستطيع أن أغنّي في مثل هذه الظروف الّتي يمرّ بها بلدي، فالفنان مثله مثل أي إنسان عادي يتأثّر بما يحدث حوله، بخاصةٍ الأمور السلبيّة.

وأضافت “إنفجار مرفأ بيروت في ٤ آب سرق الفرح من قلوبنا، ولم يعد الغناء بالنسبة لي في هذه الفترة أمرًا واردًا، وأنتظر أن تستقر أوضاع لبنان وتدخل الفرحة مرة أخرى بيوتنا وأرواحنا، لأقرر بعدها الغناء من جديد”.

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