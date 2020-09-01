2020/09/01 | 15:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز :بغداد} شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على وجوب استماع الوزراء المعنيين لمطالب المتظاهرين واتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة.وذكر الكاظمي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "هناك أطراف تعتاش على الفوضى، ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية" مؤكدا "لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون" . وأضاف الكاظمي، "على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة، ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد.وأشار "يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة، فهناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين، وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها.Hazem

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