رئيس وزراء عربي في بغداد قريباً والخارجية تكشف أسباب الزيارة

2020/09/01 | 15:26 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} يعتزم رئيس وزراء دولة عربية، زيارة العاصمة بغداد في الايام القريبة المقبلة.





وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه،ان "أحمد نايف الدليمي سفير جمهوريّة العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربيّة مع {نيفين جامع} وزيرة التجارة والصناعة في جمهوريّة مصر العربيّة سُبُل تعزيز وتطوير التعاون التجاريّ والصناعيّ بين العراق ومصر؛ في ضوء الإعداد والتنسيق الحثيث لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة العليا المُشترَكة في الفترة القريبة المقبلة، والمُقرّر عقدها في بغداد بين رئيسي وزراء البلدين".

وأكّد السفير الدليميّ أنّ "العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجيّة خاصة بعد تحقيق النصر النهائيّ على عصابات داعش الإرهابيّة واستقراره أمنياً، وانفتاحه سياسيّاً على محيطه الإقليميّ والدوليّ، مُوضِحاً: التنسيق جارٍ مع بغداد لدراسة مُسوّدات الاتفاقيات ومُذكّرات التفاهم المقترحة من الجانب المصريّ؛ للتوصُّل إلى الموعد النهائيّ لانعقاد اللجنة العليا".

وأشار إلى "أهمّية تفعيل الطريق البرّي بين مصر والعراق؛ لتنشيط حركة التجارة البينية بين البلدين" لافتاً إلى "حرص العراق على تعزيز التعاون الاقتصاديّ المشترك مع مصر؛ وذلك في إطار جُهُود الحكومة لإعادة بناء العراق، مُعرباً عن تطلع العراق للاستعانة بالشركات والخبرات والأيدي العاملة المصريّة للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار".

من جهتها أكَّدت الوزيرة المصرية نيفين جامع حرص الحكومة المصريّة على عقد اللجنة في أقرب وقت مُمكِن، إذ تُعد اللجنة المشتركة أحد أهمّ آليّات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، ومنها التجاريّة والصناعيّة، مُعربةً عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة تعزيزاً وارتقاءً بالعلاقات بين العراق ومصر".

ودعت إلى "أهمّية التعاون الستراتيجيّ بين البلدين الشقيقين في مختلف الصُعد التجارية والصناعية، عادَّة أنّ القمّة الرئاسيّة التي عُقِدَت مُؤخّراً بالعاصمة الأردنيّة عمّان تمثل محور ارتكاز لتفعيل التعاون العربيّ المشترك، وتحقيق آمال وطموحات الشُعُوب العربيّة".

عمار المسعودي

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