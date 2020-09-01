آخر احصائيات الاصابات والوفيات بكورونا في العراق

2020/09/01 | 15:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق، حيث سجلت 3404 اصابات جديدة و3871 حالة شفاء....

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