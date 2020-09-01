كوردستان تسجل 24 وفاة و595 اصابة جديدة بكورونا

2020/09/01 | 15:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغت سلطات الاقليم معظم القيود التي فرضت لمواجهة كورونا

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