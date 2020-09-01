الكاظمي هناك أطراف تعتاش على الفوضى وعلى الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين

2020/09/01 | 15:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء ان هناك أطراف تعتاش على الفوضى، وعلىالوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة ، مؤكدا انه يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة .وأكد رئيس الوزراء خلال جلسة المجلس في بيان لمكتبه وتلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء قوله أن” هناك أطراف تعتاش […]

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