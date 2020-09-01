إحصائية بالإيرادات النفطية لشهر آب

2020/09/01 | 15:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (2) مليون و(597) ألف برميل (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر آب/أغسطس الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، حيث بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (80) مليونًا (494) ألفًا و( 536 ) برميلًا ( ثمانون مليونًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون برميلًا) ، بإيرادات بلغت أكثر من (3) مليار و(517) مليونًا و(45 ) ألف دولار (ثلاثة مليارات وخمسمائة وسبعة عشرمليونًا وخمسة وأربعون ألف دولار)".

وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد، إن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب/أغسطس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (77) مليونًا و(505) ألفًا و(136) برميلًا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و( 989) ألفًا و( 400 ) برميلًا".

وأشار جهاد إلى أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ (2) مليون و(597) ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (2) مليون و(500) ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (97) ألف برميل وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (43.693) دولارًا".

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