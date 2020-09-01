2020/09/01 | 15:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكملت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، إصدار جوازات سفر اللاعبين المحترفين، {نديم نادر} و{متين ديار}، من أجل لحاقهما بمنتخب العراق للشباب الذي يستعد لبطولة كأس آسيا.وقال منسق شؤون اللاعبين المغتربين، زيد الزيدي، في تصريح صحفي "تم إنهاء الأوراق الرسمية لنديم نادر حارس مرمى فالكنبيرج السويدي، ومتين ديار لاعب بروندبي الدنماركي".وأوضح أن الهيئة التطبيعية تسلمت أوراق اللاعبين نديم نادر ومتين ديار بشكل رسمي، منوهًا أنه تم إصدار جواز سفر اللاعب كاردو كاميران.ونوه "التحق علي الحمادي بالقائمة بشكل رسمي، كونه يملك من الأساس جواز سفر وأوراقه مكتملة".وأشار "اللاعب أمين الدخيل حصل على الموافقات الرسمية وجميع الإجراءات جاهزة، يتبقى فقط مراجعته في السفارة العراقية بهولندا، لكن ناديه البلجيكي ستاندرليج يسعى لتعطيل التحاقه، ولم يمنحه الإجازة لمراجعة السفارة وإكمال أوراقه بشكل نهائي". يشار إلى أن مدرب منتخب الشباب، قحطان جثير، سبق واستدعى 7 محترفين لتشكيلة منتخب الشباب المشارك في بطولة آسيا.عمار المسعودي شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مغتربان ينضمان لمنتخب الشباب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مغتربان ينضمان لمنتخب الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).