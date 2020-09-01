2020/09/01 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة بحكومة إقليم كردستان، عن موقفها من بدء العام الدراسي الجديد في المؤسسات التعليمية بمدن الإقليم.

وأكد وزير الصحة بحكومة الإقليم سامان البرزنجي في تصريح، ان وزارة الصحة في تواصل دائم مع وزارتي التربية، والتعليم العالي، لبحث موضوع بدء العام الدراسي، مبينا ان الوزارة تتبنى عددا من التوصيات والمقترحات المتعلقة بآليات الشروع بدوام المدارس والجامعات.

وأضاف البرزنجي، ان الوزارة ستسلم يوم غد، الوزارتين إضافة الى حكومة الإقليم، تقريرا عن الآليات المقترحة، لاختيار الأفضل من بينها، لافتا الى ان الوزارة ستحدد وجهة نظرها وفق التقارير الأسبوعية عن مدى تفشي الوباء، بسبب عدم إمكانية الاعتماد على التقرير اليومي كمعيار لتقييم الأوضاع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كردستان: سنقدم توصياتنا بشأن بدء العام الدراسي وسنعتمد التقارير الأسبوعية لتقييم الأوضاع) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كردستان: سنقدم توصياتنا بشأن بدء العام الدراسي وسنعتمد التقارير الأسبوعية لتقييم الأوضاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).