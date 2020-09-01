عاجل | تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء

2020/09/01 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: لدينا عمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون

الكاظمي: هناك أطراف تعتاش على الفوضى ونعمل بقوة لإعادة هيبة الدولة ورفع معنويات قواتنا البطلة التي انكسرت خلال الفترة الماضية

الكاظمي: على الوزراء الاستماع لمطالب المتظاهرين واتخاذ إجراءات سريعة ومصارحة الرأي العام بالتحديات التي تواجه البلد

الكاظمي: يجب أن لا نسمح للإجراءات البيروقراطية بعرقلة خطط الحكومة

الكاظمي: هناك قرارات لإنجاز مشاريع اتخذت في مجلس الوزراء تخدم المواطنين وعلى الوزراء متابعتها باستمرار وتقديم تقرير عن سير إنجازها

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