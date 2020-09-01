رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير الصحة يبحثان إجراءات التصدي للمعتدين على الكوادر الطبية

2020/09/01 | 15:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في ظل تزايد حالات الاعتداء على الكوادر الطبية والصحية في العراق، بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ووزير الصحة حسن التميمي سبل التصدي لهذه الظاهرة.

مجلس القضاء الأعلى أكد في بيان أن القاضي فائق زيدان التقى بوزير الصحة حسن التميمي لبحث إجراءات القضاء بحق المعتدين على الكوادر الطبية والصحية، مشيرا إلى أن الاجتماع كان بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي.

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