الرشيد يخصص رابط للمتقاعدين ممن استبدلت بطاقاتهم ولم تصلهم رسائل نصية

2020/09/01 | 16:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص رابط للمتقاعدين ممن تم استبدال بطاقاتهم ولم تصلهم رسائل نصية.





وقال اعلام المصرف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “لغرض تسهيل اجراءات استبدال البطاقات السابقة الى بطاقات نخيل ماستر كارد العالمية قام المصرف بارسال رسائل نصية للمتقاعدين تعلمهم بمكان مراكز استبدال البطاقات”.

ودعا المصرف، المتقاعدين ممن لم تصلهم الرسالة “الدخول على الرابط ادناه وادخال الرقم التقاعدي ليظهر عنوان المركز واقرب نقطة دالة https://rash-cardsbranches.net“.

واكد البيان، انه “بامكان كافة المتقاعدين من حاملي بطاقة نخيل التقديم على السلف الشخصية وقروض السيارات والتي اعلن عنها المصرف”.

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