80% نسبة انجاز المشاريع الخدمية المتضررة من داعش في الفلوجة

2020/09/01 | 16:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن معاون مدير بلدية قضاء الفلوجة للشؤون الخدمات محمد شكر الدليمي ، الثلاثاء، عن تحقيق نسبة انجاز متقدمة في المشاريع الخدمية المتضررة جراء العمليات الارهابية في مدينة الفلوجة.

وقال الدليمي في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان “الحكومة المحلية في الانبار وبدعم من المنظمات الانسانية حققت نسبة انجاز في المشاريع الخدمية المتضررة جراء العمليات الارهابية وانشاء مشاريع جديدة تقام لاول مرة في مدينة الفلوجة وصلت الى 80% ضمن خطة الحكومة المحلية اعادة اعمار وتأهيل كافة البنى التحتية المتضررة جراء العمليات الارهابية”.

واضاف ان” بلدية الفلوجة حققت نسبة انجاز كبيرة في المشاريع الخدمية منها اعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق المتضررة فضلا عن انشاء مشاريع متنوعة ذات تصاميم عالمية ومن المؤمل انجازها في غضون الشهرين المقبلين”، مبينا ان ” مدينة الفلوجة تشهد ثورة اعمار غير مسبوقة اثمرت على انجاز مشاريع عملاقة في مجالات الكهرباء والصحة والابنية المدرسية وشبكة الطرق والمياه والصحة الامر الذي انعكس ايجابيا على الارتقاء بالواقع الخدمي”.



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