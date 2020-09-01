2020/09/01 | 16:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الثلاثاء تسجيل 3871 حالة شفاء من فيروس كورونا بينما بلغت الاصابات الجديدة 3404 خلال الـ24 الساعة الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد.وقالت الوزارة في بيان تم فحص ( 18427) نموذجا في المختبرات المختصة في العراق كافة لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تسجيل التعافي اكثر من الاصابات 3404 جديدة بكورونا و 3871 شفاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تسجيل التعافي اكثر من الاصابات 3404 جديدة بكورونا و 3871 شفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).